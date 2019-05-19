مصدر: وصول اسلحة ومعدات عسكرية أميركية جديدة الى قاعدة عين الاسد

2019/05/19 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/الأنبار..أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، الأحد، بوصول معدات عسكرية أميركية جديدة الى قاعدة عين الاسد الجوية غربي المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “اسلحة ومعدات حربية امريكية وصلت الى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي مدينة الرمادي، قادمة من الاراضي الاردنية من دون معرفة الاسباب ونوعية الاسلحة والمعدات التي وصفت بالمتطورة”.[…]

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