ذي قار تشكل اللجان الخاصة بالتعداد السكاني المقرر في العام المقبل

2019/05/19 | 13:10

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت الحكومة المحلية في ذي قار اليوم عن تشكيل اللجان الخاصة بالتعداد السكاني العام المقرر في العام المقبل 2020.

وقال معاون محافظ ذ

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت الحكومة المحلية في ذي قار اليوم عن تشكيل اللجان الخاصة بالتعداد السكاني العام المقرر في العام المقبل 2020.وقال معاون محافظ ذي قار عادل حامد لشبكة اخبار الناصرية ، انه بناء على توجيهات وزارة التخطيط الاتحادية ، باشرت الحكومة المحلية استعداداتها لاجراء التعداد السكاني العام في المحافظة والمزمع اقامته في الفصل الاخير من العام المقبل .وبين ان المحافظة وبالتنسيق مع دائرة الاحصاء شكلت لجنة عليا وغرفة عمليات للتعداد في الناصرية فضلا عن تشكيل عدد من اللجان الفرعية في بقية الوحدات الادارية للاشراف على التعداد .

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