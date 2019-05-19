خلاطي: عدم تسمية رؤساء اللجان أثر سلبيا على عمل مجلس النواب

2019/05/19 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت كتلة الحكمة البرلمانية، الأحد، إلى تطوير أداء مجلس النواب وتكثيف الجلسات، من أجل تمرير القوانين المهمة.

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