بدء أولى خطوات فتح المقابر الجماعية لضحايا كورد في المثنى

2019/05/19 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، انها ناقشت مع محافظة المثنى ملف فتح المقابر الجماعية.

وقال محافظ المثنى احمد منفي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وفد وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين "تحدثنا مع وفد اقليم كوردستان حول فتح المقابر الجماعية في محافظتنا، وسيتم التنسيق والتعاون مع مؤسسة الشهداء ووزارة شؤون الشهداء المؤنفلين لفتح المقابر الجماعية".

واضاف ان "الجهود مستمرة للبحث عن مقابر جماعية اخرى، والمعلومات المتوفرة لدينا تشير الى وجود مقابر جماعية اخرى في محافظة المثنى".

بدوره، قال وكيل وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين برفان حمدي في المؤتمر الصحفي "سيتم فتح المقابر الجماعية بالتعاون بين وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين مع دائرة المقابر الجماعية ومؤسسة الشهداء ووزارة الصحة ودائرة الطب العدلي في بغداد، واليوم نعلن بدء الخطوات العملية لفتح المقابر الجماعية واخراج رفاة الشهداء واعادتهم الى ديارهم".

واشار الى ان "المقابر الجماعية سيتم فتحها بعد عيد الفطر بالتنسيق بين جميع الجهات بالاضافة الى المنظمات المعنية بالانفال وجرائم الابادة الجماعية وفي اطار قانون حماية المقابر الجماعية".

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