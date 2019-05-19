2019/05/19 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة ذي قار، الاحد، إندلاع مشاجرة بين عائلتين واصابة امرأة بطلق ناري على اثرها بسبب مبارة كرة قدم شمالي مدينة الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كرة القدم تتسبب بإندلاع مشاجرة بين عائلتين وإصابة امراة بذي قار ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كرة القدم تتسبب بإندلاع مشاجرة بين عائلتين وإصابة امراة بذي قار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).