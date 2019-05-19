مصرع واصابة أكثر من 20 منتسبا من الحشد الشعبي بحادث سير بديالى (صور)

2019/05/19 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الأحد، بمصرع واصابة من 20 منتسبا من الحشد الشعبي بحادث سير في ديالى.

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