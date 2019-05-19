اعتقال الارهابي

2019/05/19 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، اعتقال القيادي بداعش والملقب "جهاد الانصاري" في الجانب الايسر لمدينة الموصل.

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