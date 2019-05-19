2019/05/19 | 13:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، اعتقال القيادي بداعش والملقب "جهاد الانصاري" في الجانب الايسر لمدينة الموصل.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال الارهابي "جهاد الانصادي" ايسر الموصل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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