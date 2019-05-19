الكوفي يستعرض جهود الهندسة العسكرية أمام المرجع النجفي بحضور الخاقاني

2019/05/19 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض المعاون التنفيذي لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، الاحد، جهود الهندسة العسكرية امام المرجع الديني الشيخ بشير النجفي بحضور مسؤول مديرية الحشد الشعبي في النجف الاشرف قاسم الخاقاني.وقال موفدنا ان، المعاون التنفيذي لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي ومسؤول مديرية الحشد الشعبي في النجف الاشرف قاسم الخاقاني زارا المرجع الديني الشيخ ...

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