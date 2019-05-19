الهجرة: عودة 129 نازحا لمناطق سكناهم في القائم

2019/05/19 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين، الاحد، عودة 129 نازحا من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة و المدينة السياحية إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم بمحافظة الأنبار .و قال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقى موقع "الحشد الشعبي" نسخة منه، انه "تم إعادة 192 نازحاً من مخيمات ...

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