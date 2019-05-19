العقد الوطني: لن نسمح بتغيير الحلبوسي

2019/05/19 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG-قالت النائبة عن كتلة العقد الوطني المنضوية بتحالف المحور نهلة حمد اليوم الأحد، كتلة العقد الوطني لن نسمح بتغيير رئيس محلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه.وقالت حمد لـ/SNG/، إن” قائمة العقد الوطني ضد تغيير الحلبوسي، كونه لا يستحق التغيير والكتل السياسية في مجلس النواب لم تؤشر عليه لغاية الأن أي مؤشرات سلبيه تدعو لتغييره”....

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