2019/05/19 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غالبيتها تضم نساء.. تفكيك 80 عصابة وشبكة اجرامية منذ مطلع العام الجاري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/19 | 13:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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