ترجيحات نيابية بتمرير قانون “من اين لك هذا”

2019/05/19 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/بغداد

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، أن مجلس النواب سيبدأ بتشريع قانون “من اين لك هذا” بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، مرجحا تمريره خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح اطلعت عليه "الاتجاه برس"، إن “هيئة رئاسة مجلس النواب ستدرج القانون خلال الجلسة الاولى ما بعد عيد الفطر للقراءة الأولى لوضع اللمسات الأخيرة قبل اقراره”.

وأضاف الغزي، أن “إقرار القانون سيكون مشجعا لحملة مكافحة الفساد الحكومية والمجتمعية وسيشكل دافعا لمحاسبة حيتان الفساد وكشف كيفية حصولهم على الاموال”، مرجحا “تمرير القانون خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة”.

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