الإعلان عن أسماء مرشحي رئاسة كردستان

2019/05/19 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت رئاسة برلمان كردستان، الأحد، عن أسماء المرشحين لمنصب رئيس إقليم كردستان.وقالت الرئاسة في بيان مقتضب اطلعت عليه /المعلومة/ ان ” خمسة أشخاص تقدموا بطلبات الترشح لمنصب رئيس الإقليم”.وأضافت أن “المرشحين هم : نيجيرفان البارزاني وأوميد عبدالسلام قادرو احمد حمه صالح قادر وريبوار عزيز مصطفى وهيوا عبدالله خضر”.انتهى 25

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