سائرون: المجلس الأعلى لمكافحة الفساد “لا يبحث عن الفساد”

2019/05/19 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد النائب عن تحالف سائرون للإصلاح علي سعدون، اليوم الأحد، أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي أسسه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لا يبحث عن الفساد في مؤسسات الدولة، مشيرا الى أن المجلس يريد معلومات عن الفساد بصورة جاهزة.وقال سعدون في تصريح لـ/SNG/، إن “تحالف سائرون لغاية الآن لم تر أي عمل جدي ...

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