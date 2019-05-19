بدء الاجتماع التنسيقي المشترك بين العراق وايران لبحث تفاصيل تنظيف شط العرب

2019/05/19 | 13:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

بدأ الاجتماع التنسيقي المشترك بين العراق وإيران، اليوم الأحد، في محافظة خرمشهر، لبحث تفاصيل تنظيف شط العرب.

وافادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، بأن "المدير العام للحقوق الدولية في الخارجية الايرانية والمستشار الاعلى لوزير الخارجية العراقي، ترأسا الاجتماع التنسيقي المشترك بين ايران والعراق، بهدف بحث القضايا والتفاصيل التقنية المتعلقة بتنظيف نهر أروند، بحضور ممثلين عن المؤسسات والاجهزة المعنية".

ويعقد هذا الاجتماع في إطار تفاهمات كبار مسؤولي البلدين حول تسوية القضايا المتعلقة بشط العرب وبموجب معاهدة الحدود وحسن الجوار بين ايران والعراق 1975 والبروتوكولات المضافة والاتفاقيات المكملة لها وكذلك تنفيذاً لبيان 12 مارس 2019 في بغداد الذي وضع خلال زيارة الرئيس الايراني للعراق وكذلك متابعة لمباحثات وزيري خارجية ايران والعراق.

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