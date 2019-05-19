انفجار عبوة ناسفة من مخلفات “داعش” داخل منزل في الفلوجة   

2019/05/19 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، الأحد، بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم “ داعش” الإجرامي داخل منزل مدني وسط مدينة الفلوجة .وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية كانت موضوعة داخل منزل مدني في منطقة حي الاندلس وسط مدينة الفلوجة، انفجرت اثناء قيام صاحب المنزل برفع المخلفات […]

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