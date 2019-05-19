مسؤول انباري: نبذل جهودا استثنائية لأقناع الاسر النازحة بالعودة

2019/05/19 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف عضو مجلس قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار خضير الراشد ، الاحد، عن وجود مساع من قبل حكومة الانبار المحلية وشيوخ ووجهاء وعلماء الدين والمنظمات الانسانية لاقناع الاسر النازحة في المخيمات العودة الى مناطق سكناهم المحررة .وقال الراشد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وفد برئاسة قائممقام الفلوجة عيسى ساير العيساوي وبرفقة عدد من […]

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