الجبير: السعودية سترد بقوة وحزم حال اختيار إيران للحرب

2019/05/19 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن بلاده سترد بكل قوة وحزم في حال اختيار إيران الحرب.

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