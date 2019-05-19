4 خطوات للإعلام الأميركي لمنع حرب ترامب على إيران

2019/05/19 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 16 عاما على مساعدة الإعلام الأميركي إدارة جورج بوش الابن في نشر أساطير وأكاذيب عن الخطر الذي يشكله العراق إبان حكم

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