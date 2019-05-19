الدول المنتجة للنفط تجتمع في جدة وسط تصاعد التوتر مع إيران

2019/05/19 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد الدول المصدّرة للنفط في منظمة أوبك وخارجها في جدة الأحد، اجتماعا مهمّا بهدف وضع الأسعار في سوق الخام الهش على طريق

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