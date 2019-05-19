النصر: اتصالات عبد المهدي والعبادي شبه مقطوعة ومازلنا ندعم للحكومة  

2019/05/19 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الأحد، انقطاع الاتصالات بين الأخير ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وفيما أكد استمراره بدعم الحكومة، اشار إلى أن خيار المعارضة مايزال مبكرا.وقال القيادي بالائتلاف جاسم العلياوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاتصالات بين رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي شبه مقطوعة”، عازيا ذلك إلى […]

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