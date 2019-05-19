مدرب الميناء: مواجهات الفرق المتقاربة في الترتيب ستكون حاسمة

2019/05/19 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف مدرب الميناء عماد عودة مباراة فريقه أمام الصناعات الكهربائية يوم غد في أفتتاح الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز والتي ستقام في ملعب الفيحاء بمدينة البصرة بالحاسمة .وقال عودة :” ان المباريات التي ستجمع الفرق المتقاربة في لائحة الترتيب ستكون مباريات حسم ، وفريق الصناعات الكهربائية ينافسنا في اللائحة وبالتالي نراها مباراة حسم” […]

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