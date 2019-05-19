2019/05/19 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال اجتماعها الدوري اليوم ، المفتش العام لوزارة الصحة ابراهيم حميد لمناقشة جملة من الموضوعات على صعيد الجانب الرقابي ، منها عقود الادوية واللقاحات الطبية وادوية الامراض المزمنة وتسعيرة الادوية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية تستضيف المفتش العام لوزارة الصحـة بشأن عقود الادوية واللقاحات والتسعيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية تستضيف المفتش العام لوزارة الصحـة بشأن عقود الادوية واللقاحات والتسعيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).