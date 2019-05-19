سبيس إكس تؤجل مجددا إطلاق صاروخ يحمل أقمارا صناعية لتشغيل الإنترنت

2019/05/19 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اكدت شركة سبيس إكس إن صاروخا كان قد تأجل إطلاقه بالفعل نتيجة للطقس السيء يوم الأربعاء تم تأجيل إقلاعه مجددا بعد 24 ساعة يوم الخميس لكن لنحو أسبوع هذه المرة وذلك لتحديث برمجيات القمر الصناعي وفحص ”كل شيء“ بدقة.وقالت الشركة، التي أسسها إيلون ماسك، إن المهمة التي تم تأجيلها تستهدف وضع مجموعة مبدئية […]

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