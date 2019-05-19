وضع خارطة طريق لمعالجة ازمة السكن

2019/05/19 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاحد، ان السلطة التشريعية ستباشر وخلال الفترة المقبلة بوضع خارطة طريق عملية -رقابية ، فضلا عن إقرار عدد من القوانين وتعديل السابقة التي من شأنها الإسراع في معالجة أزمة السكن.وخلال مشاركته في ورشة عمل اقامتها لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية ، […]

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