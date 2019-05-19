الملكة اليزابيث تبحث عن مشرف لمواقع التواصل الخاصة بها براتب 38 الف دولار

2019/05/19 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلنت ادارة قصر باكنغهام عن وجود وظيفة في القصر وذلك كمشرف على مواقع التواصل الاجتماعي للملكة الزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى.وبينت ان العمل يتلخص بتقريب الملكة من جماهير مواقع التواصل الاجتماعي( فيس بوك سناب تويتر انستا) و نشر نشاطاتها و السفر معها حول العالم راتبك سيكون $٣٨...

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