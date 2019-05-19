2019/05/19 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- يعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية، غداً الأثنين.ويتضمن جدول اعمال الجلسة “النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب، والتصويت على مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم 6 لسنة 2008، وتقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية سبايكر”.كما يتضمن ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بينها مقترح قانون اعادة المفسوخة عقودهم .. تعرف على جدول أعمال مجلس النواب العراقي غدا الاثنين) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من بينها مقترح قانون اعادة المفسوخة عقودهم .. تعرف على جدول أعمال مجلس النواب العراقي غدا الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).