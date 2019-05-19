مسؤول :كهرباء ذي قار ربما تحايلت على المواطنين لارغامهم على تقليص الاستهلاك

2019/05/19 | 14:14

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شبكة اخبار الناصرية:

كشف رئيس لجنة الكهرباء في مجلس محافظة ذي قار نعمة الزاملي عن مخاوف حقيقية من احتمال ان تكون مديرية شبكات كهرباء الجنوبي الغربي في ذي قار متورطة بالتحايل على المواطنين بتجهيزهم طاقة كهربائية غير نظامية لارغامهم على تقليص استخدام الكهرباء .





شبكة اخبار الناصرية:كشف رئيس لجنة الكهرباء في مجلس محافظة ذي قار نعمة الزاملي عن مخاوف حقيقية من احتمال ان تكون مديرية شبكات كهرباء الجنوبي الغربي في ذي قار متورطة بالتحايل على المواطنين بتجهيزهم طاقة كهربائية غير نظامية لارغامهم على تقليص استخدام الكهرباء .وقال الزاملي في مداخلة امام الهيئة العمومية لمجلس المحافظة في اجتماعها الاخير ، انه تلقى تاكيدات من مواطني احدى القرى في قضاء النصر شمالي المحافظة بان مديرية الشبكات تجهزهم بطاقة كهربائية بجهد 120 فولت وهو اقل من التجهيز الاصولي والذي يفترض بان لا يقل عن 200 فولت .

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