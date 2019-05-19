اجتماع نيابي مشترك مع رؤوساء الاتحادات الرياضيـة لمناقشـة اطلاق المنح الماليـة

2019/05/19 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة الشباب و الرياضة النيابية اجتماعا مشتركا مع عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية لمناقشـة وضع تلك الاتحادات والية ارتباطها باللجنة الاولمبية ووزارة الشباب لاطلاق المنح المالية ضمن الموازنة العامة .

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