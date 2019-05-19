الموقف المائي لهذا اليوم: الخزين المائي يواصل الارتفاع

2019/05/19 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت خلية مواجهة السيول، الموقف المائي لليوم الاحد وجاء على النحول التالي: 1- محافظة نينوى: منسوب سد الموصل 323.51 م الايراد المائي 2119 م3/ثا الاطلاق 1750 م3/ثا.الخزين المائي 8.80 مليار م3 منسوب نهر دجلة في مدينة الموصل 214.70 م.2- محافظة صلاح الدين: منسوب نهر دجلة في بيجي 106.47 م.التصريف […]

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