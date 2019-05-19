الموارد المائية توافق على زراعة

2019/05/19 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الموارد المائية موافقتها على زراعة محصول الشلب " الرز " في محافظة واسط بمساحة /15/ الف دونم خلال الموسم الحالي وذلك بسبب وفرة المياه.

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