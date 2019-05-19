2019/05/19 | 14:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الموارد المائية موافقتها على زراعة محصول الشلب " الرز " في محافظة واسط بمساحة /15/ الف دونم خلال الموسم الحالي وذلك بسبب وفرة المياه.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية توافق على زراعة " الشلب " في واسط) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية توافق على زراعة " الشلب " في واسط) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية توافق على زراعة " الشلب " في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).