يوفنتوس يترقب تنفيذ زيدان لتهديده

2019/05/19 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن نادي يوفنتوس لم يفقد الأمل في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد.ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن إدارة يوفنتوس تأمل في إقناع زيدان بتولي مهمة السيدة العجوز خلال الموسم المقبل، لاسيما أن المدرب الفرنسي يعد الاختيار الأول دائمًا للرئيس أندريا أنيللي.وأشار […]

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