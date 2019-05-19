عبد المهدي يبدأ غدا الاثنين جولة تشمل قطر والكويت

2019/05/19 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعه

كشفت مصادر سياسية، اليوم الأحد، عن عزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إجراء جولة خليجية من محطتين تبدأ اعتباراً من يوم غد الاثنين.

وقالت المصادر، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيبدأ جولة خليجية تشمل قطر والكويت، اعتباراً من يوم غد الاثنين”.

وأضافت أن “عبد المهدي سيزور قطر الاثنين، فيما سيجري الأربعاء المقبل زيارته إلى الكويت”، مبينة أن “زيارة عبد المهدي لقطر والكويت هي الأولى له منذ توليه رئاسة الوزراء”.

وأشارت الى ان “عبد المهدي سيبحث في الزيارة العلاقات العراقية الخليجية والتطورات الأخيرة في المنطقة”.

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