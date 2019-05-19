الرئيس الامريكي يخطط للعفو عن متهمين بجرائم حرب في العراق

2019/05/19 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية، أن الرئيس الامريكي طلب تحضيرا فوريا للاوراق اللازمة لاعفاء عن عدد من أفراد الجيش الأمريكي المتهمين أو المدانين في جرائم

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