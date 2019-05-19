خلية مواجة السيول تعلن ارتفاع الخزين المائي

2019/05/19 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت خلية الازمة التي شكلها مجلس الوزراء عدل عبد المهدي الموقف المائي لليوم الاحد .

وبينت خلية مواجهة السيول، الموقف المائي كالآتي:

1- محافظة

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