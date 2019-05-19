2019/05/19 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..يشارك سلاح الجو الإندونيسي في مهمة غير اعتيادية، وهي إيقاظ الناس للسحور خلال شهر رمضان، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.فعبر حسابه على تويتر في الأسبوع الأول من شهر رمضان، قال سلاح الجو الإندونيسي إنه سيجري تدريباته في عدد من المدن في جزيرة جاوة في وقت ما قبل الفجر.وقالت التغريدة: “إن شاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاتلات إف 16 توقظ الصائمين على السحور في هذه الدولة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاتلات إف 16 توقظ الصائمين على السحور في هذه الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).