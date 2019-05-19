الكشف عن تفاصيل جريمة قتل الملحن فارس حسن في النجف

2019/05/19 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة النجف، اليوم الاحد، تفاصيل جريمة قتل الملحن فارس حسن، والقاء القبض عل القاتل.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز انه "وبعد حدوث جريمة قتل الملحن فارس حسن تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة النجف ومدير مكافحة اجرام النجف ومدير شعبة الكوفة لمكافحة الإجرام وعدد من الضباط والمنتسبين من أجل كشف ملابسات الجريمة والتوصل الى معرفة القاتل".

وبينت أن "مكافحة اجرام الكوفة تمكنت من كشف هوية القاتل وتم إلقاء القبض عليه وخلال التحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة وانه قام بطعن الضحية بالسكين في منطقة الرقبة وتم احالته للقضاء لينال جزائه العادل".

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