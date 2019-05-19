التحالفات.. ظاهرها مليح وباطنها قبيح

2019/05/19 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حازم الشهابي… إن غياب ما يسمى بالكتلة النيابية الاكثر عددا في قبة البرلمان ادى بطبيعة الحال إلى هشاشة في اتخاذ القرارات السياسي والتشريعات اللازمة بما يتناسب وطبيعة التراجع الكبير الذي يشهده العراق على المستوى السياسي والخدمي, فالتنوع الحاصل في بنية التحالفات السياسية وما افرزته المرحلة الحالية, لا شك انه يعد تطورا ايجابيا, كونها […]

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