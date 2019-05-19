وزير الشباب يلتقي برئيس النادي الملكي في مدريد

2019/05/19 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، الى العاصمة الاسبانية مدريد، تلبية لدعوة رسمية من نادي ريال مدريد الاسباني.

ونشر رياض عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، قائلاً:

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