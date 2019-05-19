قوات الحشد تُكثف تواجدها جنوب تكريت

2019/05/19 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صلاح الدين

كثفت قوات الحشد الشعبي، تواجدها جنوب تكريت بعد ورود معلومات عن وجود حركة لعناصر عصابات داعش الارهابية في محيط المنطقة.

وقال بيان

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