2019/05/19 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ بـابل كرار العبادي يوعز بمنح الرياضيين الرواد فـي بـابل قطـع أراضي ويوعز الى بلدية الحلة وبلديات بـابل بتخصيص الأراضي وبشكل عاجل

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