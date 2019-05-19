جولات أمريكية فاشلة

2019/05/19 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد فؤاد زيد الكيلاني… بعد الأحداث المفاجئة التي حدثت في الخليج العربي وتحديداً في مضيق هرمز، كان للولايات المتحدة الأمريكية جولات في العالم تمثلت في بروكسل وروسيا وغيرها، من أجل حشد الرأي ضد إيران، ومحاولة الضغط على إيران لعدم تصدير النفط؛ هذا الأمر المُعلن؛ بينما الغير مُعلن هو تطبيق صفقة القرن، والمحاولات الأمريكية […]

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