2019/05/19 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشباب والرياضة د.احمد رياض يصل اسبانيا ويلتقي رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز لبحث سبل التعاون المشترك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض يصل اسبانيا ويلتقي رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز لبحث سبل التعاون المشترك) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض يصل اسبانيا ويلتقي رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز لبحث سبل التعاون المشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).