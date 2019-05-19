هل استطاع الكتاب الايزيديين انصاف قضيتهم من خلال كتبهم ؟

2019/05/19 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم في الوقت الذي كان الايزيديين تعرضوا الى الابادات قبل مئات السنوات كانوا بامس الحاجة الى الاعلام و الكتاب و الناشطينو الساسة و لان لم يكن هناك اي من ما ذكر بين المجتمع الايزيدي لذلك لم يتم توثيق تلك الابادات بحقهم.كان العالم يتجاهل تلك الابادات التي تضرر الايزيديين جراءها […]

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