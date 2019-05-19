الإنسان النيابية تختار وحدة الجميلي مقررا لها وتقدم 3 قوانين لرئاسة البرلمان

2019/05/19 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت لجنة حقوق الانسان النيابية، الاحد، تسمية النائبة وحدة الجميلي مقررا لها، فيما اشارت الى رفع 3 قوانين الى رئاسة مجلس النواب بينها قانون مناهضة التعذيب.وقالت اللجنة في بيـان تلقت /المعلومة /، نسخة منه، إن “لجنة حقوق الانسان النيابية اجتمعت برئاسة النائب ارشد الصالحي وتمت تسمية النائبة وحدة الجميلي مقررة للجنة”.وأضافت، […]

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