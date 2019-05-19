ترامب … الأبهة المزيفة الفنجرة الكاذبة

2019/05/19 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ايفان علي عثمان… 1 تاريخ امريكا ندبة سوداء في وجه التاريخ فمن يخرج من رحم الحياة الى الحياة سيرى اثارها فسياساتها الطائشة تفسد السلم والأمن العالمي فهي عقل الشيطان في الأرض والنقطة الساقطة من النص الكوني وجودها على مسرح الشعوب وبقائها على خريطة العالم يعني ان البشرية ماضية نحو الفناء فالإمبريالية ملتزمة بقواعدها […]

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