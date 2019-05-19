محافظ البصرة يعفي مديري التربية والموارد البشرية في ابي الخصيب من منصبيهما

2019/05/19 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ البصرة اسعد العيداني اعفاء مديري التربية والموارد البشرية في قضاء ابي الخصيب من منصبيهما لتقصيرهما في أداء واجبهما الوظيفي .

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