القبض على عصابة نسائية لسرقة الدور السكنية في الكاظمية

2019/05/19 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على عصابة نسائية لسرقة الدور السكنية في منطقة الكاظمية.

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