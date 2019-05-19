لجنة نيابية تشكل لجنة لمراقبة عقود التجارة بشان مفردات البطاقة التموينية

2019/05/19 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ، تشكيل لجنة فرعية مختصة لمراقبة وزارة التجارة والعقود التي تبرمها لاستيراد مفردات البطاقة التموينية والتحقق بشكل مستمر من تطابق اسعارها مع معدل الأسعار العالمية للمواد المماثلة.

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