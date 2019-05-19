محافظ البصرة يوجه بمتابعة الخريجين الذين أكملوا دوراتهم في مراكز التدريب لغرض تعيينهم في الشركات النفطية

2019/05/19 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني بمتابعة موضوع تعيين الخريجين الذين أكملوا دوراتهم في مراكز التدريب لغرض تعيينهم ضمن الشركات النفطية .وقال ” العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الإعلامي الخاص انه وجه مديري مكاتب المحافظ والتشغيل في ديوان المحافظة ودائرة العمل والشؤون الاجتماعية في البصرة بتعيين المتخرجين من الدورات التدريبية […]

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